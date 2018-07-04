Недалеко от площади Калинина сделали пешеходный переход — он упирается в газон с деревом
У перекрёстка улиц Дачной и Тимирязева в Заельцовском районе Новосибирска появился новый пешеходный переход — он упирается в газон с деревом.
В инвестиционно-строительной компании «Русь», которая строит участок в этом районе и организовала переход, объяснили, что он временный и просуществует лишь до конца лета.
«Это связано с работами, которые мы начинаем вести по расширению улиц Тимирязева, Дачной и расширению перекрёстка. Новый переход появился на Дачной и такой же — недалеко, на Тимирязева. Расширяться будет [дорога] от перекрёстка и до Дуси Ковальчук. И Тимирязева немного будет расширяться. <…> Закончатся работы в августе. Всё было согласовано с мэрией», — рассказала корреспонденту НГС маркетолог ИСК «Русь» Ирина Петровская.
По словам Ирины Петровской, на этом участке будут не только расширены перекрёсток и дорога, но также реконструированы водопроводные и дождеприёмные колодцы, установлены бордюры, дорожные ограждения и знаки, обустроены газоны, тротуары и др.
На весь проект реконструкции здесь дорожного полотна, тротуаров, газонов и расширения перекрёстка планируется потратить 14 миллионов рублей.
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Илья Калинин
Фото автора (1,3), предоставлено ИСК «Русь» (4)