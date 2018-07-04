Старый автобус в центре Новосибирска превратили в кафе с сосисками по 150 рублей

В Новосибирске начала работать передвижная закусочная «LAZ 695» — заведение расположено в старом автобусе.


Первой остановкой автобуса стала площадка рядом с проспектом Димитрова
Первой остановкой автобуса стала площадка рядом с проспектом Димитрова


«LAZ 695» — это отремонтированный автобус ЛАЗ-695, который выпускался на Львовском автобусном заводе с советского времени. В салоне установлена кухонная зона и оборудованы посадочные места. Как пояснил корреспонденту НГС совладелец заведения Сергей Гречишкин, идея сделать фуд-трак (то есть передвижную закусочную) на основе автобуса была спонтанной.


Посетителей в автобусе обслуживают две девушки — одна делает напитки, другая — хот-доги
Посетителей в автобусе обслуживают две девушки — одна делает напитки, другая — хот-доги


«Вообще-то наш основной бизнес никак не связан ни с едой, ни с транспортом. Просто сидели как-то, думали, чем бы таким интересным ещё заняться. И решили купить автобус», — пояснил предприниматель.


Внутри автобуса порядка 10 посадочных мест
Внутри автобуса порядка 10 посадочных мест


По словам Гречишкина, ЛАЗ-695 всё ещё на ходу, и закусочная может работать в выездном режиме на мероприятиях и фестивалях. 


Снаружи создатели соорудили своего рода летнюю веранду с подсветкой
Снаружи создатели соорудили своего рода летнюю веранду с подсветкой


Сейчас автобус установлен рядом с павильоном на проспекте Димитрова, 1/2, где рядом с ним сооружены мостки — нечто вроде летней веранды.


Автобус по-прежнему на ходу 
Автобус по-прежнему на ходу 


В закусочной могут приготовить кофе и лимонады (от 100 рублей). Из еды есть только хот-доги (от 150 рублей), колбаски для которых жарятся на угольном гриле.


Комбо из любого напитка (на фото — лимонад) и хот-дога стоит 200 рублей
Комбо из любого напитка (на фото — лимонад) и хот-дога стоит 200 рублей


Нынешнее место стоянки автобуса выбрано не слишком удачно для такого формата — в этой части улицы мало прохожих, признаёт Сергей Гречишкин: «Нужно было с чего-то начинать».


Это уже не первый случай, когда в Новосибирске автобус пытаются приспособить для общепита
Это уже не первый случай, когда в Новосибирске автобус пытаются приспособить для общепита


Попытки развивать направление фуд-траков предпринимаются в Новосибирске уже не первый год. Так, в 2014 году молодые люди купили старый ПАЗ и сделали на его основе лапшичную. Проработала она, впрочем, недолго. Тем не менее в Новосибирске сегодня можно встретить точки целой сети кофемобилей, фургон с бургерами и даже мобильную пиццерию. 

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