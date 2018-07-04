Старый автобус в центре Новосибирска превратили в кафе с сосисками по 150 рублей

В Новосибирске начала работать передвижная закусочная «LAZ 695» — заведение расположено в старом автобусе.







Первой остановкой автобуса стала площадка рядом с проспектом Димитрова





«LAZ 695» — это отремонтированный автобус ЛАЗ-695, который выпускался на Львовском автобусном заводе с советского времени. В салоне установлена кухонная зона и оборудованы посадочные места. Как пояснил корреспонденту НГС совладелец заведения Сергей Гречишкин, идея сделать фуд-трак (то есть передвижную закусочную) на основе автобуса была спонтанной.







Посетителей в автобусе обслуживают две девушки — одна делает напитки, другая — хот-доги





«Вообще-то наш основной бизнес никак не связан ни с едой, ни с транспортом. Просто сидели как-то, думали, чем бы таким интересным ещё заняться. И решили купить автобус», — пояснил предприниматель.







Внутри автобуса порядка 10 посадочных мест





По словам Гречишкина, ЛАЗ-695 всё ещё на ходу, и закусочная может работать в выездном режиме на мероприятиях и фестивалях.





Снаружи создатели соорудили своего рода летнюю веранду с подсветкой





Сейчас автобус установлен рядом с павильоном на проспекте Димитрова, 1/2, где рядом с ним сооружены мостки — нечто вроде летней веранды.







Автобус по-прежнему на ходу





В закусочной могут приготовить кофе и лимонады (от 100 рублей). Из еды есть только хот-доги (от 150 рублей), колбаски для которых жарятся на угольном гриле.







Комбо из любого напитка (на фото — лимонад) и хот-дога стоит 200 рублей





Нынешнее место стоянки автобуса выбрано не слишком удачно для такого формата — в этой части улицы мало прохожих, признаёт Сергей Гречишкин: «Нужно было с чего-то начинать».





Это уже не первый случай, когда в Новосибирске автобус пытаются приспособить для общепита





Попытки развивать направление фуд-траков предпринимаются в Новосибирске уже не первый год. Так, в 2014 году молодые люди купили старый ПАЗ и сделали на его основе лапшичную. Проработала она, впрочем, недолго. Тем не менее в Новосибирске сегодня можно встретить точки целой сети кофемобилей, фургон с бургерами и даже мобильную пиццерию.

