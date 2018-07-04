Зато асфальт будет: улицу Гоголя сузят из-за ремонта дороги
Новосибирские коммунальщики приступают к работам по благоустройству на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска.
Из-за ремонтных работ коммунальщики сузят проезжую часть улицы Гоголя на 6 метров. Кроме того, из-за ремонта остановку «Станция метро "Красный проспект"» перенесут на 50 метров в сторону улицы Мичурина.
«Со 5 по 7 июля ограничивается движение транспорта на участке улицы Гоголя. Проезжая часть улицы Гоголя в районе дома
В мэрии также сообщили, что с 5 по 31 июля закрывается движение транспортных средств на участке улицы Дмитрия Донского в Заельцовском районе города от дома
«На период проведения работ будут изменены маршруты общественного транспорта: автобусы
Автовладельцы могу объехать перекрытый участок улицы Дмитрия Донского по автомобильным дорогам общего пользования.
Вчера стало известно, что перекрёсток на улице Титова перекопали на две недели: из-за ремонтных работ дорогу сузили на девять метров.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2, 3)