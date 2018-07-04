Зато асфальт будет: улицу Гоголя сузят из-за ремонта дороги

Из-за ремонта асфальта на улице Гоголя сузят проезжую часть и перенесут остановку

Новосибирские коммунальщики приступают к работам по благоустройству на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска.







Из-за ремонтных работ коммунальщики сузят проезжую часть улицы Гоголя на 6 метров. Кроме того, из-за ремонта остановку «Станция метро "Красный проспект"» перенесут на 50 метров в сторону улицы Мичурина.





«Со 5 по 7 июля ограничивается движение транспорта на участке улицы Гоголя. Проезжая часть улицы Гоголя в районе дома № 12 сужается на шесть метров. Это связано с проведением ремонта дорожного покрытия», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Схема сужения проезжей части на улице Гоголя





В мэрии также сообщили, что с 5 по 31 июля закрывается движение транспортных средств на участке улицы Дмитрия Донского в Заельцовском районе города от дома № 18 до дома № 26 . Дорогу перекрывают из-за ремонта теплотрассы.





«На период проведения работ будут изменены маршруты общественного транспорта: автобусы № 30 , 98 в прямом направлении — от о. п. "Ул. Дачная" по ул. Дачной, ул. Дуси Ковальчук, ул. Плановой, ул. Жуковского до к. о. п. "ж/м «Ботанический". В обратном направлении — по действующим схемам. Маршрутное такси № 28 — от о. п. "Ул. Дачная" по ул. Дачной, ул. Северной, ул. Жуковского, далее — по действующей схеме в прямом и обратном направлениях», — сообщили в пресс-центре мэрии.





Схема перекрытия на улице Дмитрия Донского





Автовладельцы могу объехать перекрытый участок улицы Дмитрия Донского по автомобильным дорогам общего пользования.





Вчера стало известно, что перекрёсток на улице Титова перекопали на две недели: из-за ремонтных работ дорогу сузили на девять метров.