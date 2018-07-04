«Хотела родителей наказать»: в Новосибирске нашли пропавшую 19-летнюю девушку

Махсума Рахмонова пропала вечером 1 июля

Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 19-летней Махсумы Рахмоновой, которая пропала вечером 1 июля. Девушка ушла с сёстрами играть в волейбол и не вернулась.







О том, что Махсума найдена, её мать Мухаббат Рахмонова узнала от корреспондента НГС. «Сейчас связалась с волонтёрами — правда, нашли, — рассказала Рахмонова. — Сказали, что из полиции должны со мной связаться и всё рассказать. Жду звонка».





По словам волонтёров, Махсуму нашли сегодня днём в Октябрьском районе. Её сходство с ориентировкой заметила жительница Новосибирска Светлана — она и позвонила волонтерам.





«Благодаря её достоверному свидетельству была найдена девушка. Она её увидела в переходе, позвонила нам, и мы оперативно сообщили полиции, и полиция её задержала», — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ДоброСпас» Мария Парватова.







Мама найденной девушки Мухаббат Рахмонова рассказала корреспонденту НГС, что её старшая дочь Махсума пропала 1 июля примерно в 21:00. «Старшая дочь с сёстрами гуляла, — объяснила Рахмонова. — Сёстры пошли домой в девять часов, она осталась на площадке. Потом дочь Муслима вышла за молоком, я сказала, чтобы с сестрой зашли. Муслима сказала, что сестры нет».





По словам Мухаббат Рахмоновой, в этот вечер она вместе с тремя дочками обошла все магазины и дворы, обзвонила подруг Муслимы — девушки нигде не было. Поэтому женщина обратилась в полицию. «Одна девочка рассказала волонтёрам, что видела дочь, спросила: "Ты почему домой не идёшь?", дочь ответила, что хочет наказать родителей. Но за что? Я не понимаю, мы не ругались с ней».





2 июля пропала 13-летняя сестра Муслимы Махсула Рахмонова. «Она вину чувствовала, что она вернулась домой, а Муслима нет, — считает мать девушки. — Я её вечером нашла, в тот же день. Она мне написала: "Я у подруги, вернусь домой, как сестра найдётся". Я сразу поехала и забрала её».





Женщина добавила, что её старшая дочь Махсума раньше училась в медицинском институте, но в декабре её отчислили из-за конфликта с однокурсницей.