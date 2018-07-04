Прибавка за ЕГЭ: в НГТУ ввели повышенные стипендии для первокурсников

Повышенную стипендию будут выплачивать только первокурсникам
Повышенную стипендию будут выплачивать только первокурсникам

Новосибирский государственный технический университет ввёл новые стипендии для первокурсников, которые поступили на бюджетные места. Теперь размер стипендии будет зависеть от количества баллов, набранных на ЕГЭ.


Приказ о новых размерах стипендии ректор НГТУ Анатолий Батаев подписал 3 июля.


«НГТУ участвует в прорывных разработках в рамках Национальной технологической инициативы. У нас идут работы над технологиями для квантового компьютера, создаются инновационные материалы для медицины будущего, проводятся революционные разработки для энергетики. Для реализации этих проектов нам нужны лучшие выпускники региона», — цитирует пресс-служба университета ректора НГТУ Анатолия Батаева.


Теперь, согласно данным на сайте НГТУ, при сумме баллов ЕГЭ за три предмета от 255 баллов до 275 баллов студент будет получать стипендию в размере 7500 рублей. Те, кто набрал на ЕГЭ больше 275 баллов, будут получать стипендию в размере 10 тысяч рублей. Стипендия остальных студентов установлена на уровне 3960 рублей. 


Получать стипендию за высокие баллы на ЕГЭ студент сможет и во втором семестре, но при условии, что он закрыл сессию вовремя и без троек, а количество оценок «Отлично» больше 60%. Получать повышенную стипендию будут только первокурсники. При переходе на второй курс повышенная стипендия не выплачивается. 


В конце июня в НГУ также озвучили, в каком размере и за какие заслуги будут платить стипендии: для лучших студентов в этом году ввели специальную стипендию в размере 15 тысяч рублей в месяц, а также добавят 7,5 тысячи рублей дополнительно к академической стипендии тем, у кого есть дипломы школьных олимпиад или высокие баллы ЕГЭ.

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