Троллейбусы начали объезжать Красный проспект из-за аварии
Днём 4 июля на Красном проспекте произошёл обрыв проводов на контактной линии — троллейбусы отправили по резервному пути на улице Советской. Информацию об аварии в редакцию НГС сообщил читатель в 16:26.
«Захожу в 29-й троллейбус, и кондуктор говорит, что троллейбус едет только до остановки "Дом быта" из-за обрыва проводов», — сообщил читатель.
Согласно интерактивной карте ЦУГАЭТ, троллейбусы маршрутов
Похожая ситуация произошла в Новосибирске 13 октября, когда недалеко от остановки «Метро Гагаринская» оборвалась контактная линия, и движение троллейбусов остановилось.
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Александр Сильченко
Фото на превью Стаса Соколова, скриншот nskgortrans.ru