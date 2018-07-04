Троллейбусы начали объезжать Красный проспект из-за аварии

Днём 4 июля на Красном проспекте произошёл обрыв проводов на контактной линии — троллейбусы отправили по резервному пути на улице Советской. Информацию об аварии в редакцию НГС сообщил читатель в 16:26.


Сейчас троллейбусы двигаются по резервной линии на улицах Советской и Нарымской
Сейчас троллейбусы двигаются по резервной линии на улицах Советской и Нарымской


«Захожу в 29-й троллейбус, и кондуктор говорит, что троллейбус едет только до остановки "Дом быта" из-за обрыва проводов», — сообщил читатель.


Согласно интерактивной карте ЦУГАЭТ, троллейбусы маршрутов № 5, №13, № 29 и № 36 отправились в объезд Красного проспекта по улице Советской и Нарымской.


Похожая ситуация произошла в Новосибирске 13 октября, когда недалеко от остановки «Метро Гагаринская» оборвалась контактная линия, и движение троллейбусов остановилось.

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