Троллейбусы начали объезжать Красный проспект из-за аварии

Днём 4 июля на Красном проспекте произошёл обрыв проводов на контактной линии — троллейбусы отправили по резервному пути на улице Советской. Информацию об аварии в редакцию НГС сообщил читатель в 16:26.





Сейчас троллейбусы двигаются по резервной линии на улицах Советской и Нарымской





«Захожу в 29-й троллейбус, и кондуктор говорит, что троллейбус едет только до остановки "Дом быта" из-за обрыва проводов», — сообщил читатель.





Согласно интерактивной карте ЦУГАЭТ, троллейбусы маршрутов № 5 , №13 , № 29 и № 36 отправились в объезд Красного проспекта по улице Советской и Нарымской.





Похожая ситуация произошла в Новосибирске 13 октября, когда недалеко от остановки «Метро Гагаринская» оборвалась контактная линия, и движение троллейбусов остановилось.