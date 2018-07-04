Внезапно: в Новосибирске перестал дорожать бензин

Цена на бензин за последнюю неделю не изменилась
Цена на бензин за последнюю неделю не изменилась

Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю цену бензина в Новосибирске с 25 июня по 2 июля 2018 года — за последнюю неделю стоимость топлива в городе не изменилась.


«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 42,85 рубля за литр, марки АИ-95 — от 43,07 до 45,70 рубля за литр, марки АИ-98 — от 45,90 до 48,20 рубля за литр, дизельное топливо — от 45,25 до 48,90 рубля за литр», — сообщают в Новосибирскстате.


Цены на бензин начали расти в рекордных темпах с конца апреля — эксперты винят в этом картельный сговор оптовых нефтяных компаний. Из-за этого новосибирские перевозчики начали поднимать тарифы на междугородные автобусы

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