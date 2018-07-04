Из колеи в дерево: сибирячка отсудила у мэрии 303 тысячи за разбитую машину

Авария из-за колеи случилась в апреле 2017 года

Сибирячка Ирина З. отсудила у мэрии Новосибирска 303 тысячи рублей за разбитый из-за колеи автомобиль.







Как рассказал корреспонденту НГС представитель женщины в суде Олег Крестов, авария случилась 21 апреля прошлого года в Советском районе Новосибирска. Копия решения Советского районного суда есть в распоряжении редакции НГС.





«В данный момент истец не в состоянии отвечать на вопросы <…>. Утром 21 апреля муж истицы ехал на рыбалку на автомобиле на перекрёстке улицы Балтийской и Бердского шоссе. На дороге имелась колея после поворота на улицу Балтийскую. Автомобиль попал в колею и вылетел с дороги, его развернуло, хотя скорость была небольшая. Улетел в дерево», — пояснил корреспонденту НГС юрист.





По словам Олега Крестова, глубина колеи была значительно больше допустимых норм.





«Проводилась экспертиза, выяснялось — имел ли водитель возможность и так далее, но как бы всё это произошло внезапно для водителя: было раннее утро, дорога была влажная и водитель не имел возможности предотвратить аварию. Решение было вынесено 5 апреля, в мае оно вступило в законную силу. Компенсацию ещё не получили <...>», — пояснил законный представитель истицы.





Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать решение суда и возможность апелляции.







В конце прошлого года стало известно о том, что новосибирец отсудил у мэрии 90 тысяч рублей за колёса, пробитые в дорожной яме.

