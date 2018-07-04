Мост раздора: власти решили сломать забор на пути через дворы, а жители вызвали полицию
Власти Новосибирска решили проложить путь через ЖК «Тихая гавань» в Заельцовском районе — на место пригнали рабочих и технику, а жители вызывают полицию второй день подряд.
На улице Овражной начали делать сход с моста, ведущий через овраг от комплекса ЖК «Астра» в сторону площади Калинина. В ноябре 2017 года этот путь посчитали опасным, так как схода с него не было, — прохожие ходили вдоль забора ЖК «Тихая гавань». Зимой здесь было особенно опасно и скользко. В итоге посреди моста поставили бетонную плиту.
На этой неделе очевидцы сообщили НГС, что возле моста со стороны «Тихой гавани» вбили металлические колья. Оказалось, что здесь начали делать лестницу, а на территорию, которая идёт через жилой комплекс, наложили публичный сервитут.
«ООО "Дом-Строй" с 28 июня начат подготовительный этап по обустройству схода с надземного пешеходного перехода по улице Танковая — улице Овражная. Начаты работы по демонтажу существующего схода, произведён скос травы в границах зоны действия публичного сервитута, установлены натурно границы зоны действия публичного сервитута.
При обустройстве схода планируется выполнить огороженный проход между домами
(будут предусмотрены калитки и распашные ворота для автотранспорта)», — сообщили корреспонденту НГС на запрос специалисты администрации Центрального округа.
Также из ответа администрации следует, что лестницу сделают до конца лета.
Жители «Тихой гавани» не согласились с таким решением мэрии и уже второй раз подряд вызывают на место работ полицию.
«И позавчера вызвали, когда начали разрушать искусственные насыпи строительной техникой», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Зайцев, который занимается управлением двух домов в «Тихой гавани» — на Овражной, 11 и 12.
Он отметил, что полиция на месте составляет протоколы.
«Строители стоят, ждут чего-то, подогнали экскаватор к границам земельного участка, хотят дальше разрушать насыпи, чтобы подошла тяжёлая строительная техника. Часть насыпи уже разрушена благополучно, никаких документов для проведения работ нам не представлено, не представлено и полицией. Документы на проведение работ, строительства отсутствуют. Законных оснований для этого не существует. Он (публичный сервитут. — Е.Г.) утверждён постановлением мэрии — данный нормативный документ будет оспорен», — заявил Зайцев.
Он подчеркнул, что жители «Тихой гавани» будут оспаривать постановление мэрии, которое наложило публичный сервитут.
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Елена Громкова
Фото очевидца (1, 3), Александры Зенковой (2)
Фрагмент справочника 2ГИС