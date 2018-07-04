Мост раздора: власти решили сломать забор на пути через дворы, а жители вызвали полицию

На место сегодня приехала строительная техника

Власти Новосибирска решили проложить путь через ЖК «Тихая гавань» в Заельцовском районе — на место пригнали рабочих и технику, а жители вызывают полицию второй день подряд.







На улице Овражной начали делать сход с моста, ведущий через овраг от комплекса ЖК «Астра» в сторону площади Калинина. В ноябре 2017 года этот путь посчитали опасным, так как схода с него не было, — прохожие ходили вдоль забора ЖК «Тихая гавань». Зимой здесь было особенно опасно и скользко. В итоге посреди моста поставили бетонную плиту.





На этой неделе очевидцы сообщили НГС, что возле моста со стороны «Тихой гавани» вбили металлические колья. Оказалось, что здесь начали делать лестницу, а на территорию, которая идёт через жилой комплекс, наложили публичный сервитут.





Возле моста в выходные заметили металлические колышки





«ООО "Дом-Строй" с 28 июня начат подготовительный этап по обустройству схода с надземного пешеходного перехода по улице Танковая — улице Овражная. Начаты работы по демонтажу существующего схода, произведён скос травы в границах зоны действия публичного сервитута, установлены натурно границы зоны действия публичного сервитута.





При обустройстве схода планируется выполнить огороженный проход между домами № 13 и 14 на улице Овражная с ограничением доступа для посторонних лиц на придомовую территорию





(будут предусмотрены калитки и распашные ворота для автотранспорта)», — сообщили корреспонденту НГС на запрос специалисты администрации Центрального округа.





Также из ответа администрации следует, что лестницу сделают до конца лета.





Красным показан путь, который рассчитывает проложить мэрия. Зелёным показан путь, по которому вдоль забора ходили жители «Астры»





Жители «Тихой гавани» не согласились с таким решением мэрии и уже второй раз подряд вызывают на место работ полицию.





«И позавчера вызвали, когда начали разрушать искусственные насыпи строительной техникой», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Зайцев, который занимается управлением двух домов в «Тихой гавани» — на Овражной, 11 и 12.







Он отметил, что полиция на месте составляет протоколы.





«Строители стоят, ждут чего-то, подогнали экскаватор к границам земельного участка, хотят дальше разрушать насыпи, чтобы подошла тяжёлая строительная техника. Часть насыпи уже разрушена благополучно, никаких документов для проведения работ нам не представлено, не представлено и полицией. Документы на проведение работ, строительства отсутствуют. Законных оснований для этого не существует. Он (публичный сервитут. — Е.Г.) утверждён постановлением мэрии — данный нормативный документ будет оспорен», — заявил Зайцев.





Он подчеркнул, что жители «Тихой гавани» будут оспаривать постановление мэрии, которое наложило публичный сервитут.





Полиция приезжает в «Тихую гавань» второй раз



