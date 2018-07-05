В кинотеатрах Новосибирска поставили камеры для ловли пиратов

Последняя «экранка» сделана в Новосибирске 14 июня

Сегодня, 5 июля, в кинотеатрах сети «Мир кино» поставили специальные камеры, чтобы ловить пиратов, — специалисты Российской антипиратской организации (РАПО) отметили в Новосибирске рост подобных случаев.





В Новосибирске работает четыре кинотеатра сети «Мир кино», также они есть в Бердске, Искитиме, Горно-Алтайске и Кемерово. Камеры будут постепенно устанавливаться во всех кинозалах. Для запуска нового оборудования сознательно выбран четверг — именно этот день часто является премьерным. На такие показы приезжают и специалисты РАПО из Москвы — они отвечают перед прокатчиками за соблюдение авторских прав.







«Сеть у нас давно работает — в течение 15 лет не было сложностей с пиратами, а в последние несколько месяцев происходила несанкционированная съёмка на сеансах. В связи с этим принимаются меры: вынуждены бдительнее подходить к этому вопросу, особенно в премьерные дни. Сегодня мы тестируем новую систему: на включение телефона или видеокамеры во время сеанса будут реагировать камеры видеонаблюдения. Этот человек выводится из зала и дальше ситуация разбирается: либо он просто сделал селфи для "Инстаграма", либо записал треть фильма. На обычном человеке, который пришёл отдыхать, это никак не скажется», — пояснил корреспонденту НГС начальник службы внутренней безопасности сети кинотеатров «Мир кино» Виталий Шаблов.







Один из кинотеатров сети «Мир кино» — «Аврора»





Специалист РАПО Александр Бурмистров рассказал, что если за весь прошлый год в Новосибирске было сделано две экранные копии, то за половину 2018 года — уже 5 (всего по России — 16). В число городов, где учащаются случаи пиратства, входят Казань, Самара, Чебоксары, а теперь и Новосибирск.







Эти пять копий были сделаны в трёх кинотеатрах сети «Мир кино», а также ещё в «Синемапарке» в «Ройял Парке» и «Победе», рассказал Бурмистров. Пираты записывали фильмы «Первому игроку приготовиться», «Рэмпейдж», «Секса не будет», «Мир Юрского периода 2», «Суперсемейка-2». Последний из случаев произошёл 14 июня.







«Кинотеатры установят специальное оборудование, которое будет производить наблюдение в залах за зрителями на предмет видеосъёмки, потому что в Новосибирске участились случаи пиратства. Прокатчики усиливают меры безопасности, нанимают дополнительную охрану», — прокомментировал Александр Бурмистров.







Другая сеть кинотеатров устанавливает в Новосибирске систему компьютерного зрения, которая позволит определять количество зрителей в зале, их гендерный и возрастной состав, а также анализировать поведение.

