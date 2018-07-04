Дорожают даже машины: цены на подержанные авто выросли в Новосибирске на 5%

Средняя цена подержанной машины в Новосибирской области достигла  569 000 рублей
Средняя цена подержанной машины в Новосибирской области достигла 569 000 рублей

За первые 6 месяцев 2018 года средняя цена подержанной машины в Новосибирской области достигла 569 000 рублей, подсчитали аналитики автомобильного сервиса Авто.ру. 


При этом по итогам 2017 года стоимость такой среднестатистической машины на вторичке составляла 542 000 рублей — таким образом цены за полгода выросли почти на 5%.


«В Новосибирске один из самых старых автопарков в стране, за год средний возраст машины вырос до 13,2 лет. В среднем по стране — 10,6 лет», — уточнили в Авто.ру, отметив, что в прошлом году средний возраст новосибирского автомобиля составлял 12 лет 7 месяцев.


Лидером спроса в регионе является марка Toyota (23,8%), на втором месте LADA (17,8%). Однако специалисты отмечают, что спрос на отечественные автомобили растёт (в год на 6%), а на японские — падает. 


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