Школьник залез на опору ЛЭП и погиб от удара током

Опора ЛЭП была под напряжением 10 тысяч вольт

Вечером 3 июля в городе Искитиме Новосибирской области 12-летний ребёнок погиб от удара током на опоре ЛЭП.







По информации АО «РЭС», инцидент произошёл в девятом часу вечера, когда группа школьников прогуливалась вблизи опоры линии электропередачи.





«Один из подростков, которому накануне исполнилось 12 лет, предположительно решил удивить товарищей умением взбираться на высокие вертикальные конструкции. Не обращая внимания на предупреждающий знак "Не влезай! Убьет!", парень поднялся по металлической опоре и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущему верхнему проводу. Провод находился под напряжением 10 тысяч вольт, что не оставило ему шансов на выживание. На данный момент проводится расследование этого несчастного случая», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.





В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области пообещали прокомментировать этот инцидент позже.





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По словам жительницы Искитима Анастасии, погибший школьник - Михаил М. из Новосибирска, в Искитим он приехал к бабушке, на каникулы. Мальчик жил у родственников на улице Индустриальной.





Днём 14 февраля 11-летний мальчик погиб под поездом на станции «Звёздная» в Первомайском районе Новосибирска: подросток шёл по путям и не слышал приближающийся поезд.

