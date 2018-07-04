Новосибирские синоптики рассказали о погоде на день Ивана Купалы

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — оказалось, что в субботу, в день Ивана Купалы, будет ясно и не слишком жарко.







Сейчас Новосибирск переживает последствия холодного фронта, который пришёл в область накануне.





«Сейчас на территорию Новосибирска и Новосибирской области переместился холодный воздух, холодный антициклон с северо-западных районов. В этом антициклоне повышенный фон атмосферного давления, соответственно, условия для образования облачности очень малы. Если в ближайшие сутки облачность какая-то ещё будет, то в последующие — чем дальше, тем меньше облачности, будет ясно. Ветер слабый в антициклонах тоже бывает чаще всего», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Ближайшей ночью 5 июля ожидается без осадков. Днём местами небольшой дождь, ветер северный 4–9 м/с, температура ночью 10–12 градусов, днём — 20–22 градуса.







В следующие два дня немного потеплеет.







6 и 7 июля погода ожидается без осадков, ветер будет слабый, восточный и юго-восточный 3–8 м/с. Температура ночью 6 июля ожидается 10–12 градусов, 7 июля — 11–13 градусов.







Днём 6 и 7 июля воздух прогреется до 22–24 градусов.





«Погода будет хорошая, солнечная, но не жаркая», — отметила Марина Виноградова





Жары на день Ивана Купалы не было и в прошлом году — в массовых обливаниях на улице участвовало совсем немного новосибирцев.