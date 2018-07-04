Молодые голуби и воробьи начали падать с деревьев в Новосибирске

Выпавших из гнезда птенцов находят на тротуарах и дорогах города

На улицах Новосибирска появились первые птенцы — нередко они выпадают из гнезда и погибают.







По словам орнитолога Алексея Яновского, сейчас практически у всех птиц заканчивается гнездовой период, и подрастающие птенцы готовятся покидать гнёзда.





«В июле уже большинство видов заканчивает самое важное дело в их жизни — гнездование. <…> В середине июля птенцы начнут покидать свои гнёзда и кочевать. <…> Буквально вчера увидел на перекрёстке Советской и Фрунзе маленького птенца, молодую белую трясогузку, которая раньше времени покинула гнездо и прыгала по тротуару. Родители птенца беспокоились. Сейчас иногда видны раздавленные молодые голуби и воробьи, особенно те, которые раньше времени покидают гнездо. У них перья ещё не отросли, но они покидают гнездо. Причины могут быть разные: беспокойство, паразиты», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.





Как отмечают волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ), в последнее время количество обращений, связанных с выпавшими из гнезда птенцами, увеличилось.





Птенец, выпавший из гнезда





«Очень много птенцов люди находят в не подходящих для этого местах: на дорогах, на асфальте, на проезжей части. Каким образом птенцы оказались именно там, непонятно. Многие из птенцов пока не умеют не то, что перепархивать [с ветки на ветку], но и даже бегать», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.



Богомолова рекомендует возвращать найденных птенцов обратно в гнёзда к родителям.





«Это нужно делать осторожно, чтобы не демаскировать гнездо. То, что взрослые птицы не примут птенца назад, — миф. Птицы не чувствуют запаха рук человека и не бросают своих гнёзд, если те не демаскированы», — добавила пресс-секретарь ЦРДЖ.





Выпавшая из гнезда белая трясогузка





Утром 20 июня в Новосибирске коршуны напали на прохожего — о нападении в редакцию НГС написал сам пострадавший.

