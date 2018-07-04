Хлопки и зарево под окнами: в Академгородке сгорел внедорожник

Автомобиль выгорел почти полностью

В ночь на 4 июля на улице Мусы Джалиля в Советском районе Новосибирска сгорел автомобиль.





В пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожарные приехали на место в 3:33 и спустя пять минут потушили огонь.





«Автомобиль Nissan X-trail, огнём поврежден салон, моторный отсек. У соседнего автомобиля Suzuki Swift, видимо, рядом был припаркован, частично повреждено лакокрасочное покрытие», — рассказали в МЧС по НСО.







По предварительной информации ведомства, на Nissan были томские номера, а на Suzuki — новосибирские.







Жители соседних домов рассказали, что слышали рядом с местом происшествия звуки, похожие на хлопки или выстрелы.





«Меня это разбудило, я не знаю, сколько времени было. Я услышала, что кто-то говорит в рупор, что говорили, было непонятно, просто звуки. Я даже не стала вставать. Затем были выстрелы, но при этом была тишина. Никто не кричал, и вообще ничего больше слышно не было. Мы живём не совсем рядом с этим местом. Поэтому я только слышала отдалённо. Где-то было четыре выстрела с промежутком», — рассказала корреспонденту НГС жительница Татьяна в социальной сети «ВКонтакте».





Это увидела местная жительница Екатерина, когда выглянула в окно





«Нас разбудила полиция около 3 часов ночи. "Граждане, просыпайтесь" или что-то такое повторили два раза. В окне увидели зарево — оказалось, машина горела. По разговорам поняла, что соседская. Рядом ещё машины стояли, не знаю, насколько они пострадали, но все разъехались», — рассказала Екатерина, жительница дома на Мусы Джалиля, 2, около которого сгорела машина.





В МЧС отметили, что сейчас устанавливают причину пожара и рассматривают разные версии случившегося, в том числе и поджог.







В прошлом месяце в Новосибирске горела ещё одна иномарка — на Плющихинском жилмассиве.