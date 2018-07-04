«Сибирь» назвала первого домашнего соперника в новом сезоне

Первым домашним соперником Сибири станет екатеринбургский «Автомобилист»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» назвал своего первого соперника, с которым сыграет в будущем сезоне на домашней арене.







«11 сентября в 19:30 "Сибирь" сыграет домашний матч открытия с "Автомобилистом" из Екатеринбурга», — говорится в сообщение клуба.





Также, по данным «Сибири», новосибирцы начнут сезон матчем на выезде в европейской части страны. Команда откроет сезон 2 сентября и завершит первый выезд 8 сентября. Первый соперник сезона ещё неизвестен.





По информации КХЛ, лига опубликует полный календарь сезона 2018/2019 завтра, 5 июля.





«Регулярный чемпионат сезона 2018/2019, в котором примут участие 25 клубов, начнётся, как и было объявлено ранее, 1 сентября матчем между "Ак Барсом" и СКА и завершится 22 февраля. Каждая из команд проведёт по 62 игры», — отмечают в КХЛ.





В прошлом сезоне свой первый матч «Сибирь» играла дома против московского «Спартака».