В Новосибирске открыли два новых пляжа: водолазы очистили их от осколков и мусора

Водолазы обследовали дно водоёмов и очистили его от мусора и осколков

Главное управление МЧС по Новосибирской области объявило об официальном открытии ещё двух пляжей в Новосибирске — «Бугринская роща» и «Сан Сити» полностью готовы к приёму отдыхающих.







«За последние дни добавилось два пляжа, общее количество увеличилось. Раньше в городе работали три пляжа: "Наутилус", "Звезда" и "У моря Обского". Два из них в Советском районе, один — на Горском жилмассиве», — пояснили в пресс-службе ведомства.





По информации спасателей, водолазы полностью обследовали дно водоёмов, а также очистили его от мусора и осколков.





«Эти работы проводят спасатели АСС и МАСС, водолазы это делают. К пляжам много требований — и администрация, которая открывает пляж, должна его полностью подготовить. После этого проводится инспекция. <…> На всех пляжах в обязательном порядке устанавливается пост спасателей», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





На прошлой неделе МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз — в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.

