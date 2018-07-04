Новосибирский фотограф снял ржавые корабли и атомный маяк на границе с Японией

Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на остров Сахалин — он запечатлел затонувшие корабли и маяк в заливе Анива.


По наблюдению фотографа, вокруг Сахалина и Курильских островов множество брошенных и затопленных кораблей
По наблюдению фотографа, вокруг Сахалина и Курильских островов множество брошенных и затопленных кораблей


Фотограф рассказал корреспонденту НГС, что ездил на Сахалин в середине июня. Это была его первая поездка на остров.


Высота маяка Анива составляет 31 метр. Высота его света достигает 40 метров над уровнем моря 
Высота маяка Анива составляет 31 метр. Высота его света достигает 40 метров над уровнем моря 


Маяк установили в 1939 году на скале Сивучья
Маяк установили в 1939 году на скале Сивучья


«У меня была цель посмотреть маяк Анива, который когда-то был японским, потом стал русским, а потом стал атомным маяком. Непростой маяк», — рассказывает Вадим Махоров.


Фото затонувших кораблей фотограф сделал в гавани у города Корсаков и на берегу у посёлка Яблочный
Фото затонувших кораблей фотограф сделал в гавани у города Корсаков и на берегу у посёлка Яблочный


«Там много кораблей заброшенных вокруг Сахалина и Курильских островов. Конкретно эти снимки я сделал рядом с городом Корсаков и посёлком Яблочный», — рассказывает фотограф. 


Снимки фотограф делал в конце июня
Снимки фотограф делал в конце июня


«Больше всего запомнился маяк. Повезло с погодой, она была отличной. Часто до маяка нельзя добраться из-за штормов, маяк находится в труднодоступном месте», — поделился впечатлениями Вадим Махоров.


Вблизи Сахалина можно увидеть различные виды затонувших кораблей
Вблизи Сахалина можно увидеть различные виды затонувших кораблей


Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.

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