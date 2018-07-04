Новосибирский фотограф снял ржавые корабли и атомный маяк на границе с Японией

Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на остров Сахалин — он запечатлел затонувшие корабли и маяк в заливе Анива.





По наблюдению фотографа, вокруг Сахалина и Курильских островов множество брошенных и затопленных кораблей





Фотограф рассказал корреспонденту НГС, что ездил на Сахалин в середине июня. Это была его первая поездка на остров.





Высота маяка Анива составляет 31 метр. Высота его света достигает 40 метров над уровнем моря





Маяк установили в 1939 году на скале Сивучья





«У меня была цель посмотреть маяк Анива, который когда-то был японским, потом стал русским, а потом стал атомным маяком. Непростой маяк», — рассказывает Вадим Махоров.





Фото затонувших кораблей фотограф сделал в гавани у города Корсаков и на берегу у посёлка Яблочный





«Там много кораблей заброшенных вокруг Сахалина и Курильских островов. Конкретно эти снимки я сделал рядом с городом Корсаков и посёлком Яблочный», — рассказывает фотограф.





Снимки фотограф делал в конце июня





«Больше всего запомнился маяк. Повезло с погодой, она была отличной. Часто до маяка нельзя добраться из-за штормов, маяк находится в труднодоступном месте», — поделился впечатлениями Вадим Махоров.





Вблизи Сахалина можно увидеть различные виды затонувших кораблей





Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.

