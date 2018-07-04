Новосибирский фотограф снял ржавые корабли и атомный маяк на границе с Японией
Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на остров Сахалин — он запечатлел затонувшие корабли и маяк в заливе Анива.
Фотограф рассказал корреспонденту НГС, что ездил на Сахалин в середине июня. Это была его первая поездка на остров.
«У меня была цель посмотреть маяк Анива, который когда-то был японским, потом стал русским, а потом стал атомным маяком. Непростой маяк», — рассказывает Вадим Махоров.
«Там много кораблей заброшенных вокруг Сахалина и Курильских островов. Конкретно эти снимки я сделал рядом с городом Корсаков и посёлком Яблочный», — рассказывает фотограф.
«Больше всего запомнился маяк. Повезло с погодой, она была отличной. Часто до маяка нельзя добраться из-за штормов, маяк находится в труднодоступном месте», — поделился впечатлениями Вадим Махоров.
Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Вадимом Махоровым