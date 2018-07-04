Мойтесь кипятком: дом на Немировича-Данченко остался без холодной воды почти на неделю

Подачу холодной воды восстанавливают уже шестой дней
Подачу холодной воды восстанавливают уже шестой дней

В доме № 135А на улице Немировича-Данченко шесть дней нет холодной воды — причину аварии коммунальщики ищут с 29 июня.


О коммунальной аварии в редакцию НГС сообщил читатель утром 4 июля.


«Предупреждения никакого не было ни на подъезде, вообще нигде. В пятницу снизили напор холодной воды. В воскресенье вода пропала совсем. Говорят, что где-то авария и её не могут найти. Горячая вода есть, а холодной нет. Ни помыться, ни помыть что-то. <...> Рядом не ведут никаких работ. Не слышно и не видно, чтобы что-то копали», — рассказал корреспонденту НГС житель дома Иван.


В ООО «ЖЭУ-4 Кировского района», обслуживающей дом, корреспонденту НГС подтвердили, что проблемы с холодной водой в доме начались 29 июня.


«Сейчас там в водоканале разбираются, это причина у них. Это только в одном доме проблема, у них на вводе задвижки "Горводоканала"», — пояснили в диспетчерской ЖЭУ, добавив, что давление в трубах дома низкое.


Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», пятиэтажный дом построен в 1971 году. Всего в доме шесть подъездов и 86 квартир. На первом этаже здания располагается отдел судебных приставов по Кировскому району. 


Корреспондент НГС направил запрос в МУП «Горводоканал», чтобы узнать, в чём причина отключения холодной воды и когда её устранят. 


Утром 3 июля в Ленинском и Кировском районах Новосибирска массово отключилось электричество — из-за перебоя перестали работать светофоры, а трамваи не смогли сдвинуться с места. 

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