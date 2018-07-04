Метро продлит работу в день футбольного матча «Россия — Хорватия»

В день футбольного матча метро будет работать на час дольше

Новосибирский метрополитен будет работать до часа ночи 7 июля, чтобы футбольные болельщики смогли приехать на Михайловскую набережную.







«Многим новосибирцам понравилось смотреть матчи сборной России в специальной фан-зоне на Михайловской набережной. Вне зависимости от погоды горожане приходят туда поболеть за национальную команду. Для удобства горожан Новосибирский метрополитен принял решение продлить свою работу 7 июля на один час», — сообщили в Новосибирском метрополитене.







Начало матча — в 21:00 по московскому времени. В четвертьфинале сборная России встретится со сборной Хорватии. Решение провести очередную трансляцию на набережной власти приняли после победы российской команды в 1/8 финала.