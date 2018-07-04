Средняя зарплата новосибирцев превысила 33,5 тысячи рублей

Зарплата новосибирцев выросла по сравнению с началом года

Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю зарплату в регионах Сибири за первые 4 месяца 2018 года — зарплата новосибирцев превысила 33,5 тысячи рублей.







Средняя зарплата в СФО составила 35 тысяч 414 рублей.





«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — объяснили в Новосибирскстате.





В Новосибирской области средняя зарплата составила 33 тысячи 757 рублей. В январе-марте аналитики насчитали 33 тысячи 465 рублей. При этом средняя зарплата новосибирца за первые два месяца 2018 года составляла 33 тысячи 46 рублей.





Самая большая зарплата в Красноярском крае — 42 тысячи 701 рубль, самая низкая — в Алтайском крае, 23 тысячи 559 рублей.