Маршутку от вокзала продлили до нового микрорайона
Сегодня, 4 июля, в Новосибирске маршрутное такси
«Наименование маршрута
Конечная точка маршрута на левом берегу будет возле дома Забалуева, 90.
Кроме того, с маршрута убрали участок, который идёт по Колхидской и Забалуева до перекрёстка с Холмистой.
В июне мэрия объявляла опрос, чтобы узнать отношение новосибирцев к продлению маршрута
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой
Фрагменты справочника 2ГИС