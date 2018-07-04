Маршутку от вокзала продлили до нового микрорайона

Маршутку от вокзала продлили до нового микрорайона

Сегодня, 4 июля, в Новосибирске маршрутное такси № 12 начинает ходить по новому, более длинному, маршруту.


«Наименование маршрута № 12 "Вокзал «Новосибирск-Главный» – Микрорайон «Чистая слобода»" меняется на "Вокзал «Новосибирск-Главный» – ЖК «Радуга Сибири»"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Конечная точка маршрута на левом берегу будет возле дома Забалуева, 90.


Кроме того, с маршрута убрали  участок, который идёт по Колхидской и Забалуева до перекрёстка с Холмистой.


Зелёным показана прежняя  и действующая часть маршрута, синим — отменённая часть маршрута, красным — новая часть маршрута. На участке улицы Спортивной будет круговой маршрут
Зелёным показана прежняя  и действующая часть маршрута, синим — отменённая часть маршрута, красным — новая часть маршрута. На участке улицы Спортивной будет круговой маршрут


В июне мэрия объявляла опрос, чтобы узнать отношение новосибирцев к продлению маршрута № 12 — тогда предлагалась другая схема.

Прочтений: 6071
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено