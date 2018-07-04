Маршутку от вокзала продлили до нового микрорайона

Сегодня, 4 июля, в Новосибирске маршрутное такси № 12 начинает ходить по новому, более длинному, маршруту.





«Наименование маршрута № 12 "Вокзал «Новосибирск-Главный» – Микрорайон «Чистая слобода»" меняется на "Вокзал «Новосибирск-Главный» – ЖК «Радуга Сибири»"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Конечная точка маршрута на левом берегу будет возле дома Забалуева, 90.





Кроме того, с маршрута убрали участок, который идёт по Колхидской и Забалуева до перекрёстка с Холмистой.





Зелёным показана прежняя и действующая часть маршрута, синим — отменённая часть маршрута, красным — новая часть маршрута. На участке улицы Спортивной будет круговой маршрут



