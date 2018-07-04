В НГУ начинают готовить математических и компьютерных лингвистов

Потребность в таких специалистах растет ежегодно

НГУ объявил о начале подготовки студентов по магистерской программе «Математическая и компьютерная лингвистика». Об этом сообщается на сайте вуза.







По этой программе будут готовить специалистов по теории и практике создания инструментов для работы с информацией. Поступить на эту программу можно через два направления подготовки: «Математика и компьютерные науки» или «Филология». По всем профильным дисциплинам математики и лингвисты будут обучаться вместе.







«Для успешных студентов оговорена возможность стажировки в одном из зарубежных вузов-партнеров: имеются договоренности с Университетом Гренобля (Франция) относительно стажировок по компьютерной лингвистике, с Университетом Беркли (США), Городским университетом Нью-Йорка (США), Венским техническим университетом (Австрия) относительно стажировок в области математических аспектов изучаемых теорий», — рассказала заведующая кафедрой фундаментальной и прикладной лингвистики Гуманитарного института НГУ, руководитель программы Мария Тимофеева.







Недавно НГС сообщал о том, что в НГУ будут готовить магистров по эксплуатации синхротронов.

