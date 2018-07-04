Пенсионная реформа и подорожание бензина ударили по социальному самочувствию россиян

С 63 до 50% упал за год индекс оценки россиянами материального положения своей семьи
С 63 до 50% упал за год индекс оценки россиянами материального положения своей семьи

Решение правительства о повышении пенсионного возраста в РФ, а также рост цен на бензин повлияли на все индексы социального самочувствия, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).


Так, по данным исследования проведенного ВЦИОМ, в июне 2018 года оказался в минусе по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду индекс удовлетворенности своей жизнью – он снизился на три пункта с 56 до 53%. В июне прошлого года 48% россиян были удовлетворены собственной жизнью, а в этом году число таковых снизилось до 46%.


Сразу на 13% - 63 до 50 упал за год индекс оценки россиянами материального положения своей семьи. Ещё сильнее, по данным ВЦИОМ, упал уровень социального оптимизма: с 59% в июне 2017 года до 36% в июне 2018 года. Также серьёзно снизился индекс оценки гражданами России текущего экономического положения страны: с 53 до 37%.


«Наблюдаемое снижение социальных индикаторов отражает реакцию общества на заметный рост цен на топливо и предстоящую непопулярную пенсионную реформ», - считают социологи ВЦИОМ.


Недавно НГС сообщал о массовом пикете противников пенсионной реформы, который прошёл в центре Новосибирска.


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