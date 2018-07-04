Volkswagen показал свой самый дешевый кроссовер

Немецкий Volkswagen официально опубликовал изображения нового кроссовера T-Cross, созданного на основе концепта T-Cross Breeze. Модель является самой маленькой и самой доступной во внедорожной линейке компании.











«Длина T-Cross составит 4107 мм, модель построена на платформе MQB», - уточнили в Volkswagen. Новая машина вероятно получит бензиновый трехцилиндровый мотор 1.0 TSI (95 или 115 л.с.), четырехцилиндровый турбомотор 1.5 TSI (150 л.с.) и турбодизель 1.6 TDI (95 или 115 л.с.).









Новый T-Cross будет располагаться в продуктовой линейке Volkswagen на ступень ниже кроссовера T-Roc, который длиннее на 12,7 см. Цена новой машины тоже должна оказаться ниже стоимости T-Roc, который в Европе оценивается в рублевом эквиваленте в 1,5 млн в базовой версии. В Новосибирске, напомним, марку Volkswagen представляет один дилерский центр, компания «Автомир».





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