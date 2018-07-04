Новосибирец снял на видео смерч на Обском водохранилище

Смерч был примерно в километре от отдыхающих

Житель Новосибирска Дмитрий Чечуров снял на видео настоящий смерч во время отдыха на Обском водохранилище.







По словам очевидца, он вместе с семьёй отдыхал неподалёку от Караканского бора, в 11 километрах от поселка Факел Революции в Искитимском районе Новосибирской области. Дмитрий пишет, что «рядом с ними даже ветер не дул, только кружили тучи, а вот в километре от них был смерч».







В прошлом году НГС уже писал о смерче на Обском водохранилище, который также удалось снять на видео очевидцу.











Справка: смерч (или торна́до от исп. tornar «вертеть, крутить») — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров (Wikipedia).