В Новосибирске абоненты «Билайн» более трёх часов были без связи

Это не массовый сбой, и в ситуации будут разбираться
Это не массовый сбой, и в ситуации будут разбираться

Днём 3 июля у абонентов «Билайн» в Новосибирске более трёх часов отсутствовала мобильная связь: они не могли позвонить, написать сообщение и пользоваться мобильным интернетом. Об этом в редакцию сообщили читатели.


Связь отсутствовала в разных районах Новосибирска: больше всего жалоб было в центре города, на площади Ленина, а также в Кировском районе — на улице Зорге. Перебои были примерно с 13:00 до 16:00.


Корреспондент НГС обратился в пресс-службу компании: представитель сказал, что это не массовый сбой и в ситуации будут разбираться. Около 19:00 все неполадки были устранены.


«Произошёл программный сбой на транспортной сети в г. Новосибирске, в результате чего единичные абоненты могли наблюдать ухудшение либо временное отсутствие сервисов "Билайн". В ходе оперативных работ провели мероприятия по восстановлению функционирования сервисов. На текущий момент все услуги для жителей г. Новосибирска работают в обычном режиме», — ответила корреспонденту НГС PR-менеджер «Билайн» в Сибири и на Дальнем Востоке Яна Назарова.


На сбои в мобильной связи время от времени жалуются абоненты и других операторов.

Прочтений: 977
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено