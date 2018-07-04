В Новосибирске абоненты «Билайн» более трёх часов были без связи

Это не массовый сбой, и в ситуации будут разбираться

Днём 3 июля у абонентов «Билайн» в Новосибирске более трёх часов отсутствовала мобильная связь: они не могли позвонить, написать сообщение и пользоваться мобильным интернетом. Об этом в редакцию сообщили читатели.







Связь отсутствовала в разных районах Новосибирска: больше всего жалоб было в центре города, на площади Ленина, а также в Кировском районе — на улице Зорге. Перебои были примерно с 13:00 до 16:00.







Корреспондент НГС обратился в пресс-службу компании: представитель сказал, что это не массовый сбой и в ситуации будут разбираться. Около 19:00 все неполадки были устранены.







«Произошёл программный сбой на транспортной сети в г. Новосибирске, в результате чего единичные абоненты могли наблюдать ухудшение либо временное отсутствие сервисов "Билайн". В ходе оперативных работ провели мероприятия по восстановлению функционирования сервисов. На текущий момент все услуги для жителей г. Новосибирска работают в обычном режиме», — ответила корреспонденту НГС PR-менеджер «Билайн» в Сибири и на Дальнем Востоке Яна Назарова.







На сбои в мобильной связи время от времени жалуются абоненты и других операторов.