В Новосибирске абоненты «Билайн» более трёх часов были без связи
Днём 3 июля у абонентов «Билайн» в Новосибирске более трёх часов отсутствовала мобильная связь: они не могли позвонить, написать сообщение и пользоваться мобильным интернетом. Об этом в редакцию сообщили читатели.
Связь отсутствовала в разных районах Новосибирска: больше всего жалоб было в центре города, на площади Ленина, а также в Кировском районе — на улице Зорге. Перебои были примерно с 13:00 до 16:00.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу компании: представитель сказал, что это не массовый сбой и в ситуации будут разбираться. Около 19:00 все неполадки были устранены.
«Произошёл программный сбой на транспортной сети в г. Новосибирске, в результате чего единичные абоненты могли наблюдать ухудшение либо временное отсутствие сервисов "Билайн". В ходе оперативных работ провели мероприятия по восстановлению функционирования сервисов. На текущий момент все услуги для жителей г. Новосибирска работают в обычном режиме», — ответила корреспонденту НГС PR-менеджер «Билайн» в Сибири и на Дальнем Востоке Яна Назарова.
На сбои в мобильной связи время от времени жалуются абоненты и других операторов.
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Мария Тищенко
Фото из архива НГС