После дождя в Новосибирске затопило подвалы и погреба в домах частного сектора

Вода затопила весь участок
Вода затопила весь участок

Прошедший сегодня днём дождь вызвал не только водопады и реки воды на многих улицах города, но затопил подвальные помещения и погреба в домах, расположенных в частном секторе.


«Это Ленинский район на видео, Порт-Артурские переулки. У людей вода в погребах до самого верха. В доме невозможно находиться, сырость, запах плесени. Всё, что было в погребах, погибло: картошка, соленья. Раньше такого не было, только в этом году так. Может, из-за новостроек поблизости», — рассказала корреспонденту НГС по телефону очевидица Ирина Какашвили.


Сегодня НГС уже писал о последствиях ливня: вода затопила улицы во многих районах Новосибирска.

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