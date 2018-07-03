После дождя в Новосибирске затопило подвалы и погреба в домах частного сектора
Прошедший сегодня днём дождь вызвал не только водопады и реки воды на многих улицах города, но затопил подвальные помещения и погреба в домах, расположенных в частном секторе.
«Это Ленинский район на видео, Порт-Артурские переулки. У людей вода в погребах до самого верха. В доме невозможно находиться, сырость, запах плесени. Всё, что было в погребах, погибло: картошка, соленья. Раньше такого не было, только в этом году так. Может, из-за новостроек поблизости», — рассказала корреспонденту НГС по телефону очевидица Ирина Какашвили.
Сегодня НГС уже писал о последствиях ливня: вода затопила улицы во многих районах Новосибирска.
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Валерий Иванов
Фото и видео Ирины Какашвили