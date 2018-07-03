Власти обменяют два долгостроя на участки у реки и на улице Петухова

Долгострой на улице Галущака, 15 рассчитывают сдать к концу этого года

Два участка, на улицах 2-я Обская и Петухова, власти готовы предоставить застройщикам, которые профинансируют завершение долгостроев на Галущака, 15 и Связистов, 13/2, — об этом сегодня рассказал журналистам замминистра строительства Алексей Колмаков.







Общая сумма инвестиций в достройку проблемных домов должны составить около 100 млн рублей: 40 млн необходимо вложить в долгострой на Галущака, 15, 60 млн — в площадку на Связистов, 13/2. Взамен застройщики без торгов получат около 1 га земли на улице 2-я Обская и территорию на улице Петухова для реализации собственных проектов строительства. Площадки рассматривались в июне на специальной комиссии горсовета.







По обоим долгостроям уже есть заявки, подчеркнул Колмаков: в первый долгострой готово инвестировать ЗАО «Береговое», которое в районе 2-й Обской строит ЖК «Марсель», заявку на второй масштабный инвестиционный проект (МИП), по словам Алексея Колмакова, подал «застройщик Отмашкин» — вероятно, бизнесмен Сергей Отмашкин, владеющий и управляющий компаниями «Стройцентр», «Союз — ЖБИ», «Союз — Подряд» и «Союз — Инвест».







Кроме того, обманутым дольщикам начали выдавать квартиры взамен недостроенных. По этой схеме 51 квартира уже предоставлена обманутым дольщикам в завершённых домах.







«У нас механизм есть в рамках 583-ОЗ: люди включаются в реестр, получают квартиры в других местах, тот объект сносится и площадка освобождается под строительство чего-то другого», — пояснил врио министра строительства Иван Шмидт.







Шмидт подчеркнул, что масштабные инвестиционные проекты — основной механизм завершения долгостроев в области.







«На сегодняшний день в работе 7 МИПов, достаточно серьёзные цифры по ним — это порядка 530 млн рублей привлечено, процесс идёт, дома достраиваются», — рассказал врио министра.







Он, впрочем, заметил, что Новосибирск практически исчерпал земельные ресурсы для этих целей — на многих крупных участках земли, в частности на Ключ-Камышенском плато и на недавно присоединённых федеральных территориях в Первомайском районе и посёлке Клюквенный, нет необходимых инженерных сетей и градостроительных планов. На подготовку площадок потребуется достаточно много времени и средств.







Крупнейший долгострой города — несколько домов микрорайона «Закаменский» — также должен быть достроен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта: решение должно быть принято в ближайшее время.

