На Бердском шоссе появились подозрительные дорожные знаки

Из знака на Бердском шоссе можно сделать вывод, что после Советского района территория Новосибирска заканчивается, а Первомайский район в черту города не входит
Из знака на Бердском шоссе можно сделать вывод, что после Советского района территория Новосибирска заканчивается, а Первомайский район в черту города не входит

На Бердском шоссе на границе Советского и Первомайского районов Новосибирска появились дорожные знаки, которые означают границу населённого пункта. При этом шоссе в этом месте проходит в черте города. 


Фото новых дорожных знаков в редакцию НГС прислал читатель.


«Установленные знаки напоминают по своему виду знаки из правил дорожного движения: конец и начало населённого пункта (5.23.1 и 5.24.1. — И.К.), но обозначают конец и начало Советского района», — пояснил читатель НГС.


Новосибирский автоюрист Денис Алмазов, изучив фотографии с дорожными знаками, назвал их «чьей-то самодеятельностью».


С другой стороны шоссе стоит такой же несуществующий знак «Начало Советского района»
С другой стороны шоссе стоит такой же несуществующий знак «Начало Советского района»


«На самом деле такого [знака] в правилах дорожного движения нет. Может, его поставили для информации, что заканчивается Советский район? Но тогда, по идее, должен и другой знак стоять, который будет указывать, какой район начинается. <…> А так это что — заканчивается населённый пункт? Вводит в заблуждение [водителей]. Они могут разогнаться, посчитав, что это конец города. Мне кажется, это незаконно», — считает Денис Алмазов.


На улицах города не первый раз появляются дорожные знаки, которые путают водителей. Один такой знак, который находился на площади Калинина, убрали после публикации на НГС.

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