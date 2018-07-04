На Бердском шоссе появились подозрительные дорожные знаки
На Бердском шоссе на границе Советского и Первомайского районов Новосибирска появились дорожные знаки, которые означают границу населённого пункта. При этом шоссе в этом месте проходит в черте города.
Фото новых дорожных знаков в редакцию НГС прислал читатель.
«Установленные знаки напоминают по своему виду знаки из правил дорожного движения: конец и начало населённого пункта (5.23.1 и 5.24.1. — И.К.), но обозначают конец и начало Советского района», — пояснил читатель НГС.
Новосибирский автоюрист Денис Алмазов, изучив фотографии с дорожными знаками, назвал их «чьей-то самодеятельностью».
«На самом деле такого [знака] в правилах дорожного движения нет. Может, его поставили для информации, что заканчивается Советский район? Но тогда, по идее, должен и другой знак стоять, который будет указывать, какой район начинается. <…> А так это что — заканчивается населённый пункт? Вводит в заблуждение [водителей]. Они могут разогнаться, посчитав, что это конец города. Мне кажется, это незаконно», — считает Денис Алмазов.
На улицах города не первый раз появляются дорожные знаки, которые путают водителей. Один такой знак, который находился на площади Калинина, убрали после публикации на НГС.
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Илья Калинин
Фото предоставлены читателем НГС