Добавят на ипотеку: областное правительство поможет покупателям квартир в новостройках

Первые «губернаторские программы» привели к буму строительства квартир-студий: они покрывали до половины их стоимости

В правительстве Новосибирской области работают над новыми мерами поддержки строительства — об этом сегодня рассказал глава минстроя Иван Шмидт.







«[Это] как раз повторение губернаторской программы, мы и хотим с неё начать. На сегодняшний день определены категории граждан, которым, мы считаем, необходимы меры поддержки. Это в основном социальные работники, — рассказал Шмидт. — <…> Это первоначальный взнос, правда, он будет не 300 тысяч, как это было раньше, а, скорее всего, меньше. Кроме этого, мы предлагаем поддержку в части ипотечных кредитов, пытаемся расширить диапазон возможности кредитования через АИЖК, которое будет давать нам возможность снижения ставки на 3 процентных пункта, — данное соглашение подписано, прорабатывается вопрос в части софинансирования правительством Новосибирской области».







Кроме того, в минстрое рассчитывают возобновить программы поддержки строительства на селе — это субсидии в размере 300 тысяч рублей, из которых 150 тысяч предоставляются до строительства дома и 150 тысяч — после его ввода в эксплуатацию, если дом был построен за 2 года и быстрее.







Объёмы финансирования и сроки пока не определены. К концу лета в ведомстве также планируют предоставить типовые проекты для строительства служебного жилья в сёлах, которые могут войти в федеральный реестр и использоваться в других регионах.







Необходимость поддержки отрасли Иван Шмидт объяснил существенным снижением спроса — на 22% по отношению к прошлому году.







«Есть некое увеличение безработицы в части строительного комплекса, есть некое увеличение задолженности по заработной плате», — заметил врио министра строительства. Поддержка спроса поможет решить эти проблемы, считает он.







В Новосибирской области дважды действовали «губернаторские программы» поддержки строительства: в 2009–2010 году субсидия в 300 тысяч выдавалась молодым семьям для оплаты первоначального взноса по ипотеке, а в 2011–2012 году такую же сумму новосибирцы получали при покупке квартиры в новостройке. В 2012 году программу пришлось изменить из-за злоупотреблений со стороны новосибирцев.

