«Этот шантаж необходимо прекращать»: минстрой отказался признавать дольщиков долгостроя на Тульской

Требования обманутых инвесторов в правительстве назвали шантажом

У местных властей нет возможности признать обманутыми дольщиками инвесторов долгостроя на Тульской, 80–82 в Кировском районе Новосибирска — они не могут доказать, что деньги пошли на строительство дома.





При этом две недели назад врио губернатора области Андрей Травников назвал ситуацию с долгостроем на Тульской «особым случаем» и рассказал, что поручил минстрою и городским властям рассмотреть возможность включения заключивших предварительные договоры в реестр обманутых дольщиков.







«Хотел бы один раз в достаточно жёсткой форме сказать, что этот шантаж необходимо прекращать. <…> По поручению губернатора мы прорабатывали несколько вариантов решения ситуации, мы по-прежнему предлагаем решение ситуации только в рамках правового поля. Поэтому за время, которое нам давал губернатор, чтобы мы приняли какое-то решение, мы провели все возможные консультации с арбитражными судами, судебниками, прокуратурой, с нашими юристами и пришли к выводу, что те варианты, которые предлагались дольщиками по Тульской, находятся за рамками правового поля, — заявил сегодня врио главы регионального минстроя Иван Шмидт. — Они по-прежнему предлагают отдать им квартиры и заключить с ними договоры долевого участия взамен предварительных договоров на строительство этого дома. Это сделать невозможно, потому что на сегодняшний день все возможные суды, какие были, они проиграли в полном объёме: есть решения арбитражного суда в Тюмени о том, что те деньги, которые они вложили, никоим образом не привязаны к этому объекту».







При этом Шмидт отметил, что минстрой готов сопровождать в суде инвесторов, которые могут доказать причастность вложенных средств в строительство, и подчеркнул, что при наличии документальных подтверждений суд в 80% случаев встаёт на сторону таких людей.







Участники строительства комплекса на улице Тульская, 80–82 уже больше года добиваются включения их в реестр обманутых дольщиков и признания их прав на купленные в рамках незаконных схем квартиры. Весной они вместе с другими обманутыми дольщиками выходили на пикеты, а в прошлом году голодали на площади Ленина.