В Новосибирск прилетел новейший самолёт S7 Airlines

Самолет только с завода
Самолет только с завода

В Новосибирск прилетел новый самолёт авиакомпании S7 Airlines — Airbus 321neo приземлился вечером 3 июля в аэропорту Толмачёво. 


Лайнер Airbus 321neo, прилетевший в Новосибирск из Москвы, попал в объектив споттера (любителя авиационной съемки) Юрия Шелухова в 19:46.


Дальше он полетит в Якутск — вылет из Новосибирска запланирован на 23:10.


Ранее в компании сообщали, что самолёт рассчитан на перевозку 8 пассажиров в бизнес-классе и 195 пассажиров — в экономическом. Кроме того, все кресла оборудованы розетками с разъёмом USB и подставками для мобильных телефонов.


Самолет Airbus 321neo компания получила на прошлой неделе с завода в Гамбурге и до конца года планирует пополнить парк ещё тремя воздушными судами такого же типа.

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