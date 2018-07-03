В Новосибирск прилетел новейший самолёт S7 Airlines

Самолет только с завода

В Новосибирск прилетел новый самолёт авиакомпании S7 Airlines — Airbus 321neo приземлился вечером 3 июля в аэропорту Толмачёво.







Лайнер Airbus 321neo, прилетевший в Новосибирск из Москвы, попал в объектив споттера (любителя авиационной съемки) Юрия Шелухова в 19:46.





Дальше он полетит в Якутск — вылет из Новосибирска запланирован на 23:10.





Ранее в компании сообщали, что самолёт рассчитан на перевозку 8 пассажиров в бизнес-классе и 195 пассажиров — в экономическом. Кроме того, все кресла оборудованы розетками с разъёмом USB и подставками для мобильных телефонов.





Самолет Airbus 321neo компания получила на прошлой неделе с завода в Гамбурге и до конца года планирует пополнить парк ещё тремя воздушными судами такого же типа.