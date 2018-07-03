Гроза повалила старое дерево на дорогу в Калининском районе
Дневная гроза повалила дерево около дома 9 на улице Танковой. Клён, который вырвало с корнем, перегородил проезд внутри квартала.
«Дерево упало, перегородило дорогу, никого не убило, не пришибло, ничего. [По дороге] много ездят, постоянно разворачиваются. То есть народ доезжает — вереница туда и обратно», — рассказал корреспонденту местный житель Елисей.
Очевидец отметил, что дерево упало рядом с домом, в котором находится управляющая компания «Регион». Однако в самой компании заявили, что распиливать и убирать дерево они не обязаны.
«Это клён вывернуло вместе с корнем, видимо, старый, сгнивший корень. Оно упало, лежит на дороге. Эта территория не принадлежит участку и не принадлежит УК "Регион". Мы его не пилили, потому что это не наша территория и не наши деревья, я всего лишь обратилась в МЧС», — рассказала директор участка
По словам Левченковой, распилить и убрать дерево должна администрация города. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
В конце прошлой недели гроза также повалила деревья в Академгородке.
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Елизавета Милованова
Фото предоставлено читателем НГС