Пельмени навсегда: старинное кафе на Советской открылось заново с мантами в меню
Кафе «Домашние пельмени» возобновило работу на улице Советской в центре Новосибирска. Это случилось после того, как заведение выкупил новый владелец.
О закрытии «Домашних пельменей» в минувшую пятницу корреспонденту НГС сообщила бывшая хозяйка заведения, объяснившая своё решение тем, что «хочет отдохнуть». Пятница, 29 июня, была последним днём работы пельменной.
При этом уже на этой неделе заведение открылось вновь. Как выяснилось, у пельменной сменился владелец. Новая хозяйка, которая представилась без фамилии, просто как Юлия, рассказала, что занимается оптовыми поставками мяса и намерена сохранить «Домашние пельмени» в их существующем виде.
«Мы всех лепщиц к нам снова взяли. Всё будет как раньше. Только манты ещё добавим», — пообещала Юлия.
«Домашние пельмени» расположены в здании постройки начала XX века — здесь пельменная работала уже больше 25 лет.
Покупка готовых заведений новыми владельцами не редкость. Так, в конце июня группа компаний «Конквест» продала своё старейшее действующее заведение «Pub 501». Однако чаще всего новый собственник пытается что-то изменить в приобретённом ресторане или вообще открывает на месте приобретённого заведения что-то совершенно новое.
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Стас Соколов
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