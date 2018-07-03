Обвинённого в смертельной драке сибиряка выпустили на свободу

Суд переквалифицировал статью Дмитрия Кондратенко
Суд переквалифицировал статью Дмитрия Кондратенко

Сегодня, 3 июля, суд вынес приговор 31-летнему Дмитрию Кондратенко, которого обвиняли в гибели его оппонента после драки на главной площади Бердска.


«Приговором от 3 июля 2018 года Кондратенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114 УК РФ. 


Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны. 


Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 11 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка. С учётом того, что за срок отбытия наказания в виде исправительных работ зачтено время его содержания под стражей, то наказание считается отбытым», — сообщили корреспонденту НГС в Бердском городском суде.


Кондратенко освобождён из-под стражи, добавили в суде. Также суд взыскал с подсудимого 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей, которой признали жену погибшего.


Дмитрия Кондратенко взяли под стражу в ноябре 2017 года, тогда ему предъявляли обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Судебный процесс начался в декабре 2017 года, Кондратенко начали судить также по статье об умышленном причинении вреда.


Потасовка, которая привела к уголовному делу, произошла в сентябре 2017 года в центре Бердска.


В ноябре 2017 года знакомая Анастасия Смолина, приходившаяся сестрой девушки обвиняемого, рассказывала корреспонденту НГС, что 23 сентября она вместе с семьёй и друзьями отмечала свой день рождения в банкет-холле на площади Горького в Бердске.


В двенадцатом часу ночи гости начали расходиться: родители Анастасии и её свёкор вместе с внуками вышли на площадь, где обычно стоят машины такси. Провожать их вышли сестра Анастасии и её гражданский супруг — Дмитрий Кондратенко, который сразу же пошёл договариваться о поездке с таксистом.


По словам Анастасии, её родители и свёкор с детьми уже шли к такси, когда им навстречу выдвинулись двое незнакомцев — женщина утверждала, что они выглядели пьяными.


«Конфликта никакого не было, всё было нормально, спокойно. Поравнявшись с моим свёкром и с отцом одновременно, они просто начали наносить им удары по лицу», — описывала ситуацию Анастасия.


Когда её зять увидел эту картину, то оборвал разговор с таксистом и бросился на помощь пожилым родственникам супруги. В итоге, по словам Анастасии, нападавшие тут же переключились на подбежавшего мужчину. «Вдвоём вступают с ним в борьбу. У них происходит потасовка», — рассказывала женщина.


По словам Анастасии, сама она стычки не видела, но, как утверждают свидетели, драка длилась не больше минуты. Во время потасовки её зять, в частности, ударил одного из нападавших рукой по лицу.


«Получив отпор, тот начал убегать. Отбегает метров на шесть, наверное. В процессе бега разворачивается всем корпусом, чтобы оглянуться, и падает назад, запутываясь в собственных ногах», — рассказала женщина со ссылкой на свидетелей. В итоге скорая увезла обоих незнакомцев, один через неделю умер от травмы головы.

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