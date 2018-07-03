Новосибирский театр поставит спектакль по надписям на заборах

«Первый театр» объявил сбор фотографий с надписями на заборах и домах
«Первый театр» объявил сбор фотографий с надписями на заборах и домах

Новосибирский «Первый театр» объявил сбор фотографий с надписями на зданиях и заборах города. Осенью по этим фразам в рамках театральной лаборатории «Стенография» будет поставлено несколько спектаклей, сообщил PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.


«Собираем какие-то осмысленные надписи. Естественно, не из трёх букв. И без политики. В сентябре предоставим их молодым режиссёрам новосибирского театрального института. <…> Предоставим штук по десять, отобрав коллегиально лучшие, а те [молодые режиссёры] должны будут отобрать себе понравившуюся и сделать какую-то небольшую историю на несколько минут. В любой свободной форме: пластический театр, миниатюра или что-то ещё. А играть будут актёры "Первого театра"», — рассказал Валентин Копалов


Он добавил, что курировать театральный эксперимент будут три новосибирских режиссёра — Алексей Крикливый, Павел Южаков и Дмитрий Егоров, а воплощать надписи в театральные миниатюры — актёры «Первого театра».


Фраза не должна состоять из трёх букв, а быть осмысленной
Фраза не должна состоять из трёх букв, а быть осмысленной


Допускается, что фраза будет на английском языке
Допускается, что фраза будет на английском языке


По самым лучшим фразам осенью поставят спектакли
По самым лучшим фразам осенью поставят спектакли


В первые несколько часов после размещения такого объявления в соцсетях, отметил Копалов, им уже пришло порядка двух десятков фотографий.


В начале июня «Первый театр» начал продавать билеты через мессенджер Telegram, который официально заблокирован в России. 

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