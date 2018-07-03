Дым от горящего автобуса поднялся столбом над городским аэропортом (обновлено)

Фотографию читатель сделал из дома на Красном проспекте

Днём 3 июля на улице Аэропорт, 9/2 в Заельцовском районе Новосибирска загорелся автобус — место пожара находится недалеко от территории Новосибирского авиаремонтного завода.







Фотографию столба чёрного дыма в редакцию НГС прислал читатель около 13:30. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, автобус загорелся после ДТП.





«Горит автобус, произошло загорание в автобусе. Было ДТП и вызывали на столкновение автобусов. Людей внутри не было, никто не пострадал», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.







Также спасатели рассказали, что в 12:54 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в бизнес-центре «Кронос» в Железнодорожном районе Новосибирска. Фотографию пожарных машин, съехавшихся к «Кроносу» в редакцию НГС прислал читатель в 13:22.





«Возле БЦ "Кронос" 4 пожарные машины. Был пожар на крыше», — прокомментировала автор фото.





«Звонок действительно поступал. Пожарные выехали на место. Сейчас пока разбираются, по внешним [признакам] ничего», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.





К бизнес-центру приехали четыре пожарные машины





Обновление: после публикации в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар на улице Аэропорт был локализован в 13:20.





«К моменту приезда пожарных горело два автобуса и частично третий <…>. Сообщение о пожаре поступило в 12:54, в 13:20 пожар был локализован. Автобусы находились на закрытой территории, никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ведомства.







Утром 27 июня на пожаре в Советском районе Новосибирска из горящей квартиры на улице Русской спасли трёх человек.

