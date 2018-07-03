Министр транспорта России приехал в Новосибирск проверять дороги. И обрадовался

Министр транспорта России Евгений Дитрих прибыл в Новосибирск — он осмотрел участок Красного проспекта, который ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».





Министр транспорта России Евгений Дитрих (справа)





«По проекту "Безопасные и качественные дороги" Новосибирская область идёт в числе несомненных лидеров. В прошлом году это лидерство было очевидным, и в этом году все контракты уже заключены, работа интенсивно ведётся, — заключил он. — Сегодня посмотрели один из важных и перспективных объектов. То, что меня радует, — последовательность выполнения работ».





Пока на Красном проспекте временная жёлтая разметка





По словам директора МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Алексеевского, проблема участка Красного проспекта от пересечения с Писарева до улицы Максима Горького — колейность до 8 сантиметров, разрушенные тротуары. Также он отметил, что здесь сложно работать, так как в ночное время шум работ мешает жителям близлежащих домов, а днём — пробки из-за интенсивного движения по главной магистрали.





Новые островки безопасности на пересечении Красного проспекта и Писарева





Несмотря на то, что все участки дорог по БКД должны сдать до 1 октября, работы на Красном проспекте будут закончены уже 1 сентября, пообещал Алексеевский.







К сентябрю вдоль Красного проспекта появятся новые тротуары





Ремонт участка Красного проспекта от пересечения с Писарева до улицы Максима Горького обойдётся в 168 миллионов рублей. Его протяжённость — 2,4 километра. По плану здесь должны отремонтировать проезжую часть, тротуары, установить 587 дорожных знаков, сделать пешеходное ограждение. На перекрёстках восстановят старые и поставят новые светофоры. Пешеходный светофор появится на пересечении Красного проспекта и Романова. Также на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского планируется повесить камеры.







Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» начались весной. В этом году на ремонт дорог Новосибирская область получила миллиард рублей из федерального бюджета.