Министр транспорта России приехал в Новосибирск проверять дороги. И обрадовался

Министр транспорта России Евгений Дитрих прибыл в Новосибирск — он осмотрел участок Красного проспекта, который ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». 


Министр транспорта России Евгений Дитрих (справа)
Министр транспорта России Евгений Дитрих (справа)


«По проекту "Безопасные и качественные дороги" Новосибирская область идёт в числе несомненных лидеров. В прошлом году это лидерство было очевидным, и в этом году все контракты уже заключены, работа интенсивно ведётся, — заключил он. — Сегодня посмотрели один из важных и перспективных объектов. То, что меня радует, — последовательность выполнения работ». 


Пока на Красном проспекте временная жёлтая разметка
Пока на Красном проспекте временная жёлтая разметка


По словам директора МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Алексеевского, проблема участка Красного проспекта от пересечения с Писарева до улицы Максима Горького — колейность до 8 сантиметров, разрушенные тротуары. Также он отметил, что здесь сложно работать, так как в ночное время шум работ мешает жителям близлежащих домов, а днём — пробки из-за интенсивного движения по главной магистрали. 


Новые островки безопасности на пересечении Красного проспекта и Писарева
Новые островки безопасности на пересечении Красного проспекта и Писарева


Несмотря на то, что все участки дорог по БКД должны сдать до 1 октября, работы на Красном проспекте будут закончены уже 1 сентября, пообещал Алексеевский. 


К сентябрю вдоль Красного проспекта появятся новые тротуары
К сентябрю вдоль Красного проспекта появятся новые тротуары


Ремонт участка Красного проспекта от пересечения с Писарева до улицы Максима Горького обойдётся в 168 миллионов рублей. Его протяжённость — 2,4 километра. По плану здесь должны отремонтировать проезжую часть, тротуары, установить 587 дорожных знаков, сделать пешеходное ограждение. На перекрёстках восстановят старые и поставят новые светофоры. Пешеходный светофор появится на пересечении Красного проспекта и Романова. Также на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского планируется повесить камеры. 


Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» начались весной. В этом году на ремонт дорог Новосибирская область получила миллиард рублей из федерального бюджета

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