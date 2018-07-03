Расписанную вандалами «умную» остановку начали отмывать под дождём
В Новосибирске начали отмывать «умную» остановку возле ЦУМа.
Накануне НГС сообщал, что новый павильон, который поставили всего неделю назад, уже успели расписать аэрозольными баллончиками.
Сегодня днём на месте работал мойщик, которого заметили очевидцы. В это время шёл дождь.
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Елена Громкова
Фото и видео очевидца