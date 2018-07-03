Расписанную вандалами «умную» остановку начали отмывать под дождём

Очевидцы заметили мойщика после часа дня
Очевидцы заметили мойщика после часа дня

В Новосибирске начали отмывать «умную» остановку возле ЦУМа.


Накануне НГС сообщал, что новый павильон, который поставили всего неделю назад, уже успели расписать аэрозольными баллончиками.


Сегодня днём на месте работал мойщик, которого заметили очевидцы. В это время шёл дождь.



Прочтений: 2497
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено