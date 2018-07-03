Турникеты в трамваях: власти изменят систему оплаты на транспорте, но кондукторов не уволят

Сейчас в ГЭТ не хватает больше 100 кондукторов

Кондукторов «Горэлектротранспорта» сокращать не будут — после установки турникетов в новосибирских трамваях и троллейбусах они перейдут на другой режим работы.







«Мы не планируем увольнять кондукторов, так как сегодня недостаток в кондукторах порядка 100 человек. Это малопривлекательная профессия с низкой заработной платой, поэтому проблема недоукомплектования всегда была, и на сегодняшний момент она остается, — рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров. — Сегодня есть люди, которые готовы работать неполный рабочий день, можно по такой системе работать».







Как уточнил директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин, бескондукторная система, которой в этом году начнут оснащать трамваи и троллейбусы, может работать в разных режимах.







«Рассматривается такой вариант — в смешанном режиме. Если единица подвижного состава оборудована этой системой, она может работать и с кондуктором. То есть отключается система, раздвигаются калитки, снимается турникет, и вагон поехал работать с кондуктором. Например, утром в час пик пассажиропоток большой, система отключена, кондуктор отрабатывает, например, до 10 утра. В 10 [часов] пассажиропоток спал, кондуктор приезжает в депо, система включается в активное состояние, и вагон продолжает работать в бескондукторном режиме», — уточнил директор ГЭТ.







По его словам, первый транспорт, в котором сделают бескондукторную систему, будет с низким пассажиропотоком — менее 100 человек в час. Всего до конца года планируют переоборудовать около 10 машин. Прежде всего трамвайные маршруты: № 8 , 9 и 11. Турникеты также поставят на троллейбусах № 26 , 36 и 29.







Работа бескондукторной системы за один час, отметил Прокин, обходится на 40% дешевле, чем часовой труд кондуктора.

