Турникеты в трамваях: власти изменят систему оплаты на транспорте, но кондукторов не уволят

Сейчас в ГЭТ не хватает больше 100 кондукторов
Сейчас в ГЭТ не хватает больше 100 кондукторов

Кондукторов «Горэлектротранспорта» сокращать не будут — после установки турникетов в новосибирских трамваях и троллейбусах они перейдут на другой режим работы. 


«Мы не планируем увольнять кондукторов, так как сегодня недостаток в кондукторах порядка 100 человек. Это малопривлекательная профессия с низкой заработной платой, поэтому проблема недоукомплектования всегда была, и на сегодняшний момент она остается, — рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров. — Сегодня есть люди, которые готовы работать неполный рабочий день, можно по такой системе работать».


Как уточнил директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин, бескондукторная система, которой в этом году начнут оснащать трамваи и троллейбусы, может работать в разных режимах.


«Рассматривается такой вариант — в смешанном режиме. Если единица подвижного состава оборудована этой системой, она может работать и с кондуктором. То есть отключается система, раздвигаются калитки, снимается турникет, и вагон поехал работать с кондуктором. Например, утром в час пик пассажиропоток большой, система отключена, кондуктор отрабатывает, например, до 10 утра. В 10 [часов] пассажиропоток спал, кондуктор приезжает в депо, система включается в активное состояние, и вагон продолжает работать в бескондукторном режиме», — уточнил директор ГЭТ.


По его словам, первый транспорт, в котором сделают бескондукторную систему, будет с низким пассажиропотоком — менее 100 человек в час. Всего до конца года планируют переоборудовать около 10 машин. Прежде всего трамвайные маршруты: № 8, 9 и 11. Турникеты также поставят на троллейбусах № 26, 36 и 29.


Работа бескондукторной системы за один час, отметил Прокин, обходится на 40% дешевле, чем часовой труд кондуктора.

Прочтений: 3914
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено