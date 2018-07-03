Из подземного перехода под часовней начали пропадать киоски

Часть торгового ряда в переходе уже разобрали
Часть торгового ряда в переходе уже разобрали

В переходе под часовней на Красном проспекте в центре Новосибирска начали разбирать торговые ряды — выход к магазину «Капитал» уже лишился киосков.


Остальные торговцы в переходе пока работают в штатном режиме. Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой уточнить причину демонтажа киосков и сроки связанных с этим работ.


Также перекрыт выход из перехода к зданию Управления пенсионного фонда в Железнодорожном районе, возле него ведутся дорожные работы.


Весной этого года переход под часовней, как и подземный переход на площади Пименова, перешёл в ведомство «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС). Как тогда заявил начальник УЗПТС Александр Мысик, требования к торговцам будут ужесточаться вместе с изменениями требований к безопасности переходов.

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