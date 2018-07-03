Лучше объехать: перекрёсток на улице Титова раскопают на две недели

Ремонт продлится до 19 июля

Новосибирские коммунальщики приступают к работам по благоустройству на перекрёстке улиц Титова и Петропавловской в Ленинском районе города.







Из-за ремонтных работ теплоэнергетики сузят проезжую часть улицы Титова на 9 метров.





«Со 2 июля ограничено движение транспорта на перекрёстке улицы Титова и улицы Петропавловской. Проезжая часть улицы Титова в районе дома № 46 сужена на 9 метров; проезжая часть улицы Петропавловской на пересечении с Титова — на 1,5 метра. Окончание работ запланировано на 19 июля», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что проезд сужают для ремонтных работ, которые запланировали специалисты «Тепловых сетей».





Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.





Схема сужения дороги





В апреле стало известно, что из-за ремонтных работ на улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку.

