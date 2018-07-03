Лучше объехать: перекрёсток на улице Титова раскопают на две недели
Новосибирские коммунальщики приступают к работам по благоустройству на перекрёстке улиц Титова и Петропавловской в Ленинском районе города.
Из-за ремонтных работ теплоэнергетики сузят проезжую часть улицы Титова на 9 метров.
«Со 2 июля ограничено движение транспорта на перекрёстке улицы Титова и улицы Петропавловской. Проезжая часть улицы Титова в районе дома
В мэрии уточнили, что проезд сужают для ремонтных работ, которые запланировали специалисты «Тепловых сетей».
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
В апреле стало известно, что из-за ремонтных работ на улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)