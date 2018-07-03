После сильного дождя в Новосибирске разлились водопады и ручьи

Днём 3 июля по Новосибирску прошёл сильный дождь — город затопило, на некоторых улицах побежали водопады.


Если вы стали очевидцами последствий ливня, присылайте нам ваши фото с разлившейся водой через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!


На Серебренниковской, 23 разлился вот такой водопад, рассказывают очевидцы.



Вчера после дождя водопад каскадом разлился в вестибюле станции метро «Гагаринская».

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