«Одним и тем же ножом»: десяткам машин порезали колёса во дворах на Челюскинцев

Инцидент произошёл во дворах улицы Челюскинцев

В ночь на вторник, 3 июля, вандалы изрезали колёса машин, припаркованных на улице Челюскинцев в Железнодорожном районе Новосибирска.







«Резали по два-три колеса [на каждой машине], — сообщил корреспонденту НГС один из пострадавших автомобилистов Владимир. — В каждом дворе. В моём — 5 машин порезано вместе с моей. И в соседних дворах по три-четыре машины». Новосибирец уточнил, что неизвестные повредили около двадцати автомобилей во дворах от дома № 44 до дома № 14 по улице Челюскинцев. Ещё один очевидец рассказал корреспонденту НГС, что машин было гораздо меньше.







«Когда колёса порезали, я колеса свои на шиномонтажечку повёз и пошёл своё расследование проводить, — рассказал Владимир. — Так как я заинтересован больше, чем родная полиция, найти этих хулиганов. Характер повреждения везде один и тот же. Один и тот же ножичек, в одном месте, в каждом дворе».







Владельцы машин считают, что повредить машины могли подростки-хулиганы, так как автомобили были припаркованы аккуратно и помешать пешеходам не могли, рассказал Владимир. По его словам, водители обратились в полицию.





Владельцы машин обратились в полицию





Оперативно прокомментировать информацию в пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли.





Похожий случай произошёл в конце марта на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска — там неизвестные изрезали колёса девяти автомобилей.