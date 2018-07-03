Мальчик на роликах попал под автомобиль на площади Калинина

Мальчика увезли в больницу с ушибами

Накануне, 2 июля, в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил 6-летнего мальчика на роликах.







«Вчера на площади Калинина (у кинотеатра "Седьмое небо") сбили маленького мальчика на роликах. За рулем "Митсубиси" была молодая женщина», — написала в редакцию НГС читательница.





Главный врач Новосибирской станции скорой помощи подтвердила, что вчера в 12:44 от дома по адресу Дуси Ковальчук, 179/4 в больницу после ДТП увезли 6-летнего мальчика, у него ушибы.





Отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области был недоступен на момент публикации.





Среди других аварий с детьми, о которых в последнее время рассказывал НГС, было ДТП на Выборной, там в июне пожилой водитель сбил девочку на пешеходном переходе.