Мальчик на роликах попал под автомобиль на площади Калинина
Накануне, 2 июля, в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил 6-летнего мальчика на роликах.
«Вчера на площади Калинина (у кинотеатра "Седьмое небо") сбили маленького мальчика на роликах. За рулем "Митсубиси" была молодая женщина», — написала в редакцию НГС читательница.
Главный врач Новосибирской станции скорой помощи подтвердила, что вчера в 12:44 от дома по адресу Дуси Ковальчук, 179/4 в больницу после ДТП увезли 6-летнего мальчика, у него ушибы.
Отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области был недоступен на момент публикации.
Среди других аварий с детьми, о которых в последнее время рассказывал НГС, было ДТП на Выборной, там в июне пожилой водитель сбил девочку на пешеходном переходе.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова