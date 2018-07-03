Из-за отключения электричества на площади Маркса встали трамваи и не работают светофоры (обновлено)

Из-за перебоев с электричеством погасли шесть светофоров
Из-за перебоев с электричеством погасли шесть светофоров

Утром 3 июля в районе площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска массово отключилось электричество — из-за перебоя перестали работать светофоры, а трамваи не смогли сдвинуться с места.


Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 9:05.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры не работают из-за массового отключения электричества.


«Массовое отключение, причину нам ещё не сообщили. Не работает шесть светофорных объектов: от перекрёстка улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев до улицы Лыщинского», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.


По информации корреспондента НГС, из-за отключения электричества встали трамваи и не работает ГУМ.


По данным на сайте ЦУГАЭТ, в районе остановки «Магазин "Кристалл"» скопилось около 7 трамваев.


Из-за перебоев с электричеством на площади Маркса встали трамваи
Из-за перебоев с электричеством на площади Маркса встали трамваи


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, из-за чего случилось массовое отключение электричества и когда последствия отключения будут устранены. 


Пробка на перекрёстке Немировича-Данченко и Ватутина
Пробка на перекрёстке Немировича-Данченко и Ватутина


После публикации в СМЭУ добавили, что ситуация с массовым отключением светофоров находится на контроле специалистов учреждения.


«В "Восточных сетях" крупная авария, отключили половину левого берега, по СО (Светофорный объект. — А.С.) отключилось питание на Немировича-Данченко. "РЭС" ведут работы, держим на контроле. Как подадут питание, СО включатся в режиме», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.


На левом берегу образовались серьёзные пробки
На левом берегу образовались серьёзные пробки


Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск» под отключение попали больше 700 домов в Ленинском и Кировском районах города. «Аварийное отключение», — сообщается на муниципальном портале. 


Карта отключений 
Карта отключений 


26 июня больше трёх сотен домов в Ленинском и Кировском районах Новосибирска остались без света.

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