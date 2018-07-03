Из-за отключения электричества на площади Маркса встали трамваи и не работают светофоры (обновлено)

Из-за перебоев с электричеством погасли шесть светофоров

Утром 3 июля в районе площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска массово отключилось электричество — из-за перебоя перестали работать светофоры, а трамваи не смогли сдвинуться с места.







Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 9:05.





В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры не работают из-за массового отключения электричества.





«Массовое отключение, причину нам ещё не сообщили. Не работает шесть светофорных объектов: от перекрёстка улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев до улицы Лыщинского», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.





По информации корреспондента НГС, из-за отключения электричества встали трамваи и не работает ГУМ.





По данным на сайте ЦУГАЭТ, в районе остановки «Магазин "Кристалл"» скопилось около 7 трамваев.





Из-за перебоев с электричеством на площади Маркса встали трамваи





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, из-за чего случилось массовое отключение электричества и когда последствия отключения будут устранены.





Пробка на перекрёстке Немировича-Данченко и Ватутина





После публикации в СМЭУ добавили, что ситуация с массовым отключением светофоров находится на контроле специалистов учреждения.







«В "Восточных сетях" крупная авария, отключили половину левого берега, по СО (Светофорный объект. — А.С.) отключилось питание на Немировича-Данченко. "РЭС" ведут работы, держим на контроле. Как подадут питание, СО включатся в режиме», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.







На левом берегу образовались серьёзные пробки





Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск» под отключение попали больше 700 домов в Ленинском и Кировском районах города. «Аварийное отключение», — сообщается на муниципальном портале.





Карта отключений





26 июня больше трёх сотен домов в Ленинском и Кировском районах Новосибирска остались без света.

