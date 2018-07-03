Прохожие поймали ребёнка, сбежавшего из частного детского сада

Выбежавшего из детсада мальчика заметили прохожие
Выбежавшего из детсада мальчика заметили прохожие

Днём 2 июля из частного детского сада «Счастливое детство» в Заельцовском районе Новосибирска сбежал ребёнок — мальчика заметили и остановили прохожие.


Инцидент произошёл около 12:00 во дворе дома № 260/2 на улице Дуси Ковальчук, где расположен частный детский сад. 


«Вчера знакомая ехала к нам в гости и смотрит, что ребятёнок лазает по двору босиком, не разговаривает. Годика два ему. Знакомая даже не знала, что у нас этот частный детский сад есть в доме. Видно, он вышел, у них двери были открыты или как, и шныряет по двору. Знакомая увидела, что там рядом двое мужчин в машине копались. Она подумала, может, ребёнок их, но они сказали, что нет и, вероятнее всего, он из садика. Один из мужчин зашёл в садик, а потом выскочила воспитательница, подхватила ребёнка и унесла в сад», — описал ситуацию корреспонденту НГС местный житель Юрий Желтяков.


По словам мужчины, детский сад «Счастливое детство» работает в их доме около года и раньше подобных ситуаций не случалось.


На записи видно, что вышедшего из детсада ребёнка останавливают прохожие, которые и оповестили работников детского сада. Воспитательница появляется в кадре немногим позже и забирает мальчика с собой. 


«Ребёнка переехать могут, сами представляете. Он даже не разговаривает. <…> Видео было у нашего консьержа, сняли на мобильный телефон с монитора. Чей ребёнок — мы не знаем. <…> Я бы очень хотел рассказать родителям ребёнка об этом случае», — резюмировал Юрий Желтяков.


Видео предоставлено местным жителем Юрием Желтяковым


В детском саду корреспонденту НГС сообщили, что ситуация была под контролем.


«Мы сейчас принимаем меры по этому вопросу. Видео я, к сожалению, не видела. Конечно, со своей стороны мы сделаем всё, чтобы такое не повторилось. В любом случае ситуация была под контролем, потому что педагог сразу увидела ребёнка и сразу его забрала», — рассказала корреспонденту НГС заведующая детским садом Алия Кадникова.


Похожая ситуация случилась в марте прошлого года, когда пятилетний ребёнок сбежал из детского сада и уехал в другую часть города

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