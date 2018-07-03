Фото: утренний Новосибирск погрузился в туман

Утром 3 июля Новосибирск окутал живописный туман — видимость в некоторых районах города упала до 100 метров.





Водителям стоит быть внимательнее: на дорогах видимость тоже упала





По наблюдениям корреспондента НГС туман опустился на город около 5:30.





В некоторых районах города видимость упала до нескольких десятков метров





В туман погрузились не только отдельные районы города, но и его окрестности. Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что снизилась видимость и на трассе Р256.





Публикация от Оксана Савельева (@oa.saveleva) 2 Июл 2018 в 5:06 PDT





По данным Западно-Сибирского УГМС сегодня, 3 июля, в Новосибирске осадков не ожидается.





«В отдельных районах туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+20 градусов», — говорится в прогнозе на официальном сайте УГМС.







Бизнес-центр «Кобра» не видно из-за серой пелены





По данным онлайн-табло Толмачёво, на вылет и посадку самолётов туман никак не повлиял. Все рейсы курсируют согласно расписанию.







Туман над кинотеатром «Победа»





Публикация от Лидия (@lidiya_gorislavko) 2 Июл 2018 в 4:50 PDT





Публикация от Irina Scherbanenko (@scher_iren) 2 Июл 2018 в 5:05 PDT





Туман на проспекте Дзержинского





Ранее синоптики прогнозировали на ближайшие дни похолодание — к Новосибирску идёт холодный фронт с дождями.