Фото: утренний Новосибирск погрузился в туман

Утром 3 июля Новосибирск окутал живописный туман — видимость в некоторых районах города упала до 100 метров. 


Водителям стоит быть внимательнее: на дорогах видимость тоже упала
Водителям стоит быть внимательнее: на дорогах видимость тоже упала


По наблюдениям корреспондента НГС туман опустился на город около 5:30.


В некоторых районах города видимость упала до нескольких десятков метров
В некоторых районах города видимость упала до нескольких десятков метров


В туман погрузились не только отдельные районы города, но и его окрестности. Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что снизилась видимость и на трассе Р256.



По данным Западно-Сибирского УГМС сегодня, 3 июля, в Новосибирске осадков не ожидается.


«В отдельных районах туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+20 градусов», — говорится в прогнозе на официальном сайте УГМС.


Бизнес-центр «Кобра» не видно из-за серой пелены
Бизнес-центр «Кобра» не видно из-за серой пелены


По данным онлайн-табло Толмачёво, на вылет и посадку самолётов туман никак не повлиял. Все рейсы курсируют согласно расписанию. 


Туман над кинотеатром «Победа»
Туман над кинотеатром «Победа»




Туман на проспекте Дзержинского
Туман на проспекте Дзержинского


Ранее синоптики прогнозировали на ближайшие дни похолодание — к Новосибирску идёт холодный фронт с дождями

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