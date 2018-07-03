Фото: утренний Новосибирск погрузился в туман
Утром 3 июля Новосибирск окутал живописный туман — видимость в некоторых районах города упала до 100 метров.
По наблюдениям корреспондента НГС туман опустился на город около 5:30.
В туман погрузились не только отдельные районы города, но и его окрестности. Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что снизилась видимость и на трассе Р256.
По данным Западно-Сибирского УГМС сегодня, 3 июля, в Новосибирске осадков не ожидается.
«В отдельных районах туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+20 градусов», — говорится в прогнозе на официальном сайте УГМС.
По данным онлайн-табло Толмачёво, на вылет и посадку самолётов туман никак не повлиял. Все рейсы курсируют согласно расписанию.
Ранее синоптики прогнозировали на ближайшие дни похолодание — к Новосибирску идёт холодный фронт с дождями.
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Александр Сильченко
Фото Дарьи Януш (1,2), instagram.com/oa.saveleva (3), автора (4,5), instagram.com/lidiya_gorislavko (6), Алексея Сидорова (7)
Видео instagram.com/scher_iren