В Новосибирске нашли пропавшего ребёнка (обновлено)
Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 13-летней Муслимы Рахмоновой, которая пропала накануне вечером.
«Сейчас ребёнок находится дома, с ней всё в порядке. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках, отдельная благодарность всем тем, кто выехал на место поисково-спасательных работ», — сообщили волонтёры поискового отряда.
Ранее волонтёры рассказывали, что вечером 1 июля пропала Махсума Рахмонова: вечером она собиралась вернуться домой вслед за сёстрами, но так и не пришла.
Обновление: В первой версии новости была допущена ошибка. Сообщалось, что волонтёры нашли пропавшую 19-летнюю Махсуму Рахмонову. После публикации волонтёры поискового отряда «Маяк» уточнили, что найдена 13-летняя сестра Махсумы, Муслима Рахмонова. Поиски 19-летней Махсумы Рахумоновой продолжаются.
25 мая, в Международный день пропавших детей, в Нарымском сквере Новосибирска началась акция поисковиков отряда «Лиза Алерт». Участники акции зажгли свечи, которые символизируют путь домой для всех пропавших и пока не найденных детей.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова